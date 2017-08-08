Сервисы Сбербанк Онлайн стали доступны для держателей карт любых банков
8 августа 2017, 16:31
В ближайшее время станут доступны денежные переводы между любыми картами страны.
В электронном и мобильном банкинге Сбербанка проведены масштабные обновления, благодаря которым, держатели платежных карт любых казахстанских банков могут проводить платежи в web-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн.
«В Сбербанке 90% всех операций переведены в дистанционные каналы обслуживания, - говорит Алексей Акимов, Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк». - Сегодня значительная часть наших клиентов отдает предпочтение digital инструментам. Такую возможность мы решили предоставить и держателям карт других банков, учитывая, что мобильное приложение Сбербанк Онлайн признано лучшим банковским сервисом в рейтинге «Топ-30 мобильных приложений Казахстана» и вошло в ТОП 10 всех мобильных приложений страны. Использование Сбербанк Онлайн позволяет сохранить драгоценное время, избавляет от очередей и позволяет управлять своими средствами в режиме реального времени».
Для того чтобы совершать платежи по карте любого коммерческого банка в web-версии и мобильном приложении Сбербанк Онлайн держателям карт необходимо:
1. Создать личный кабинет в web-версии или мобильном приложении Сбербанк Онлайн, зарегистрировать номер мобильного телефона и карту другого банка;
2. В web-версии и мобильном приложении Сбербанк Онлайн держатели карт других банков могут оплачивать услуги без регистрации.
Перед регистрацией карты другого банка в Сбербанк Онлайн, необходимо убедиться, что платёжная карта открыта для интернет транзакций.
В рамках последнего обновления Сбербанк Онлайн, разработчики добавили функцию моментального закрытия вкладов и начисление средств на указанный счет для держателей карт Сбербанка. Помимо этого улучшен функционал конвертации валют, а также изменения порядка отображения карт/счетов.
В ближайшее время станут доступны денежные переводы между любыми картами страны.
Справка: Сбербанк Онлайн – интернет банкинг для физических лиц. Платформа предоставляет клиентам широкий функционал возможностей по оплате более 800 услуг без комиссии, денежным переводам на любые карты мира, снятию наличных в банкоматах по коду без карты. Сервис оснащен самой современной защитой с системой двойной аутентификации.
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