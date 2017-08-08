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Тысяча мигрантов из Африки попытались проникнуть на территорию Испании

8 августа 2017, 16:33

Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе.

Около тысячи африканских мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию Испании в Сеуте (анклав на севере Африки, граница с Марокко), передает РИА Новости.

В результате преодолеть высокие заградительные барьеры удалось 300 из них, сообщает агентство EFE.

Африканцы забрасывали марокканских и испанских военных, охраняющих границу, камнями, палками, другими предметами. Ранены около десяти представителей марокканских правоохранительных органов и трое сотрудников испанской Гражданской Гвардии.

Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе. В понедельник почти 200 нелегальных мигрантов пересекли границу через пограничный пункт Тарахаль, полиция не смогла их остановить.

© Фото предоставлено организацией Casa nostra, casa vostra


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