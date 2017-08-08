Тысяча мигрантов из Африки попытались проникнуть на территорию Испании
8 августа 2017, 16:33
Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе.
Около тысячи африканских мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию Испании в Сеуте (анклав на севере Африки, граница с Марокко), передает РИА Новости.
В результате преодолеть высокие заградительные барьеры удалось 300 из них, сообщает агентство EFE.
Африканцы забрасывали марокканских и испанских военных, охраняющих границу, камнями, палками, другими предметами. Ранены около десяти представителей марокканских правоохранительных органов и трое сотрудников испанской Гражданской Гвардии.
Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе. В понедельник почти 200 нелегальных мигрантов пересекли границу через пограничный пункт Тарахаль, полиция не смогла их остановить.
© Фото предоставлено организацией Casa nostra, casa vostra
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