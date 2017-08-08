«Дизельный скандал» может стоить Audi 10 миллионов евро
8 августа 2017, 16:40
Власти Германии могут оштрафовать автомобильный концерн Audi на сумму до 10 миллионов евро или изъять часть полученной прибыли.
К таким последствиям может привести разбирательство по делу о «дизельном скандале», передает телеканал НТВ.
Как передает Deutsche Welle, прокуратура Мюнхена начала судопроизводство в отношении концерна Audi. Оно станет дополнением к уже имеющемуся уголовному делу против отдельных сотрудников компании и административному делу в отношении руководства. Немецкое правительство предусматривает такую возможность, если руководители организации нарушили закон. Представители Audi заявили, что осведомлены о возбуждении нового дела и сотрудничают со следствием.
В первом полугодии Audi заработала почти треть прибыли группы Volkswagen, которая в общей сложности оценивается в 8,9 миллиарда евро. Расследование махинаций, в которых замешаны Volkswagen и его дочерняя компания Audi, началось после того, как выяснилось, что производители долгое время специально занижали показатели выбросов выхлопных газов у своих дизельных автомобилей.
Фото Associated Press
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