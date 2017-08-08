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Туристка из России назвала преувеличенным казахстанское гостеприимство

8 августа 2017, 16:46

Туристы из России Анна Бурмага и Андрей Долгушин третью неделю путешествуют по Казахстану автостопом. Паре удалось уже побывать в Костанае, а также в Караганде и Астане.

Российскую туристку оскорбил вопрос администратора кафе о количестве подписчиков в ее блоге – это стало поводом для ее гневного отзыва о казахстанском гостеприимстве.

Пару недель назад Анна и Андрей остановились в городе Балхаш Карагандинской области и были удивлены тем, что сотрудники кафе не согласились накормить их "в обмен" на работу.

Начинающего блогера Анну возмутил вопрос сотрудницы заведения о количестве подписчиков, а также "неискренний интерес" к ней.

"Меня задело то что, люди меряют цифрами. Если у тебя два подписчика в Instagram, ты никто что ли? Если у тебя нет денег в кошельке, ты никто? Люди забыли, что такое человечность. Я сидела и ревела за столом от обиды", — сказала Анна Бурмага.

Путешественники автостопом, то есть передвигающиеся бесплатно на попутном транспорте с согласия водителя, обычно просят еду в кафе городов взамен на работу.

"Хочу сказать, что преувеличена слава Казахстана (о гостеприимстве — прим. ред.). Прям гостеприимные люди, прям вообще мимо не проходят − чересчур это", − заключила Анна.

Плюс ко всему блогер отметила, что в стране "тугой интернет" из-за проблем с доступом к Сети.

Впрочем, блогер упомянула, что им все же дали позже "вкусный суп". В этот же день местные жители угостили путешественников кумысом, булочками, арбузами и дыней.

Более того, семья Лазаревых из Балхаша позвала туристов домой, накормила и дала ночлег.

О своих приключениях пара пишет в социальных сетях. Казахстанцы на протяжении их длительного путешествия не раз оказывали помощь российским туристам, устраивали экскурсии по городам и даже приглашали в баню.

К примеру, через границу страны их подвез дальнобойщик Марат, который вдобавок дал гостям 2 000 тенге, а жители Мелис и Резван приютили пару на три дня в Алматы.

Неделю назад пара опубликовала новость о том, что едет в Жаркент.

Казахстанских пользователей задело заявление блогера и ее подняли на смех.

"А заплатить не пробовали?", — написал Erzhan Suleimenov в комментариях под эмоциональной видеозаписью Анны.

"Я на выходных решил заглянуть в публичный дом, как-то он называется, не помню. Мне предложили несколько девушек, а у меня денег не было, но я же проголодался, поэтому предложил свою помощь взамен на этсамое.. Вышел хозяин борделя и как-то без интереса начал спрашивать, сколько у меня аудитория в фейсбуке, и еще много вопросов, которые внутренне вызвали у меня дискомфорт", — иронизирует Almas Sadykov над речью туристки.

"Понравилась её твёрдая убежденность в том, что наше гостеприимство сильно преувеличено. Накормили, напоили, в дорогу еду дали, но гостеприимство всё равно преувеличено", — пишет Valentina Baikadamova.


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко.

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