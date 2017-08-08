Если вы намерены приобрести и поставить на учет ввезенные транспортные средства (Д. Осипов, главный специалист УТК ДГД по СКО)

Управление таможенного контроля ДГД по СКО доводит до сведения информацию, которая будет полезна тем гражданам, кто собирается приобрести и поставить на государственный учёт ввезённые из третьих транспортные средства.

В июне 2017 года Комитетом государственных доходов МФ РК и Комитетом административной полиции МВД РК утверждены правила информационного взаимодействия.

Все, кто хоть раз покупал автомобиль за границей, знают, что взаимодействие между двумя этими государственными органами идет при постановке автомашины на государственный учёт - в этот момент проверяется прохождение автомашиной таможенной очистки.

В соответствии с утверждёнными правилами Комитет государственных доходов МФ РК ежедневно предоставляет Комитету административной полиции МВД РК сведения о различных категориях транспортных средств, прошедших таможенную очистку по декларациям на товары и таможенным приходным ордерам на территории Республики Казахстан за истекшие сутки.

В свою очередь КАП МВД РК ежемесячно предоставляет в КГД МФ РК сведения о всех транспортных средствах, зарегистрированных на территории Республики Казахстан.

Информация о таможенной очистке автотранспортных средств в органах государственных доходов используется полицейскими с целью исключения фактов постановки на учет автотранспортных средств без таможенной очистки, без уплаты таможенных платежей и налогов, а так же по поддельным таможенным документам.

Сотрудники административной полиции при постановке на учет автотранспортных средств осуществляют сверку представленных документов по таможенной очистке с информацией, представленной КГД МФ РК с использованием информационных систем.

В случае отсутствия представленных владельцем автотранспортного средства, либо уполномоченным на это лицом, таможенных документов в электронной информации КГД МФ РК, сотрудники полиции не осуществляют постановку на учет такого автотранспортного средства.

Для подтверждения очистки, территориальные органы административной полиции и органы государственных доходов ведут обмен официальными запросами и ответами.

В случае установления факта отсутствия в базе данных КГД МФ РК таможенных документов, представленных в органы административной полиции, участники взаимодействия принимают установленные законодательством меры по пресечению нарушения законодательства, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

При выявлении фактов расхождений в номерах кузова, агрегатов, двигателя, шасси и других характеристиках транспортных средств, органы государственных доходов и административной полиции проводят совместные проверочные мероприятия.

Очевидно, что информационное взаимодействие органов государственных доходов и административной полиции упростит и ускорит прохождение необходимых формальностей законопослушными гражданами и станет эффективным барьером для нарушителей законодательства.