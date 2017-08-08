В Жамбылском областном суде представили руководителя Администратора судов

Исполняющий обязанности председателя Жамбылского областного суда Жомарт Рустембеков представил коллективу руководителя Администратора судов по Жамбылской области Берика Култасова.

Берик Сайлауович Култасов родился 4 февраля 1962 года, в селе Бугунь, Алгабасского района Чимкентской области. Является выпускником Карагандинского государственного университета по специальности «Правоведение». Имеет воинское звание полковника запаса, старшего советника юстиции в отставке. Награжден орденом «Айбын» II степени.

Б.Култасов в разные годы занимал должности помощника прокурора г.Кзыл-Орда, прокурора следственного отдела прокуратуры Кзылординской области, начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений прокуратуры Жамбылской области, заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Департамента КНБ РК по Жамбылской области, военного прокурора Таразского горнизона, заместителя прокурора Павлодарской и Жамбылской областей.

В завершении официального представления Ж.Рустембеков ознакомив его со зданием суда, пожелал ему всех благ и успехов в работе.