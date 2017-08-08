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В Темиртау женщина била чужого ребенка из-за катания на качели

8 августа 2017, 17:03

В ДВД Карагандинской области проверяют данный факт.

Жительница Темиртау избила чужого ребенка в одном из дворов проспекта Республики. Видеозапись опубликовали в соцсетях, после чего многие пользователи осудили действия женщины, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как женщина в халате подошла к ребенку и начала ругать ее. Затем она несколько раз замахнулась, после чего ударила ребенка.

"Молодая женщина на видео "воспитывает" мою дочь. Этой женщине не понравилось, что моя дочь, сильно каталась на качели.Это произошло 4 июля в 20-30 вечера на детской площадке по адресу - пр. Республики, 103. Такое "воспитание" детей, по этому адресу происходит не в первый раз. Уже несколько раз от разных мам с этого двора, были заявления в полицию на рукоприкладство по отношению к их детям, но уже четвёртый год ни чего не меняется. Поэтому я и решилась выложить это видео в сеть", - написала мама ребенка в описании к видеозаписи.


В ДВД Карагандинской области проверяют данный факт.

Фото: кадр из видео.

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