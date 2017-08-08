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Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара

8 августа 2017, 17:12

Врачи предполагают, что насекомое могло занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.

Жительнице немецкого города Кельн ампутировали обе ноги и левое предплечье после того, как ее укусил комар, сообщает издание Koelner Express, передает РИА Новости.

Как пишет издание, 43-летняя женщина в марте выносила мусор, когда ее укусил комар. По ее словам, сначала у нее появилась шишка, затем она почувствовала ломоту в суставах, началось головокружение. Женщину на скорой помощи доставили в больницу, однако после обследования ее отправили домой.

Состояние женщины продолжало ухудшаться, и супруг снова привез ее в больницу. Там она впала в кому на неделю, конечности начали чернеть. Медики были вынуждены ампутировать больной обе ноги и предплечье.

Врачи предполагают, что насекомое могло занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.

Фото © РИА Новости / Олег Ласточкин

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