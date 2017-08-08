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Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили

8 августа 2017, 17:20

Бывший председатель парламента Грузии рассказала о событиях 8 августа 2008 года в Южной Осетии.

Ответственность за войну в Южной Осетии в 2008 г. лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом заявила во вторник бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью телеканалу RT.

«Войну начал Саакашвили (президент Грузии с 2008 по 2013 год. — RT). Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нём».

«Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор — несмотря на выводы расследования комиссии ЕС, несмотря на заявления Хайди Тальявини (швейцарский дипломат, возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта 2008 года. — RT) и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, — в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему», — заявила Бурджанадзе.

Конфликт в Южной Осетии развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из республики.

Фото с сайта verelq.am

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