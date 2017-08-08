Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили
8 августа 2017, 17:20
Бывший председатель парламента Грузии рассказала о событиях 8 августа 2008 года в Южной Осетии.
Ответственность за войну в Южной Осетии в 2008 г. лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Об этом заявила во вторник бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе в интервью телеканалу RT.
«Войну начал Саакашвили (президент Грузии с 2008 по 2013 год. — RT). Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нём».
«Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор — несмотря на выводы расследования комиссии ЕС, несмотря на заявления Хайди Тальявини (швейцарский дипломат, возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта 2008 года. — RT) и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, — в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание и говорить на эту тему», — заявила Бурджанадзе.
Конфликт в Южной Осетии развернулся после того, как грузинские войска вторглись на территорию республики в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал из установок «Град». После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из республики.
Фото с сайта verelq.am
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872133-11b462f857fb7bbf9e206394d9641bbb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...