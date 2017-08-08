В Генплане Алматы предусмотрено строительство второго аэропорта

Разработчик нового Генплана Алматы Алтай Сатыбалдин рассказал, какие изменения могут ожидать алматинцев до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласование и утверждение нового генплана Алматы взамен действующего, утвержденного 15 лет назад, ожидается до конца этого года. Разработчик проекта нового Генплана Алтай Сатыбалдин отмечает, что начатые в городе работы по реконструкции центральной части отражают дух будущих изменений.

«Долгое время город развивался по социалистической парадигме. Мы расширяли улицы, делали все для удобства автомашин. Считаю, что проводимая сейчас масштабная работа имеет системный характер. Лучше ведь один раз пережить системные изменения за год и пользоваться тем, что получится в результате преобразований, чем латать по кусочкам. Мы согласно принятым документам, в частности „Программе развития Алматы-2020», переходим к новой модели, городу, удобному для людей, а не машин», — сказал Алтай Сатыбалдин.

По его словам, главным изменением станет улучшение комфорта, экологичности, предполагается развитие новых видов транспорта — метро, ЛРТ, БРТ.

«Расширение границ города не предусмотрено. Перед нами поставлена задача по развитию города в его действующих очертаниях с увязкой с пригородом. Своего рода агломерация, в которой уровень комфорта одинаковый как в городской черте, так и в прилегающих населенных пунктах. Так мы сможем уменьшить количество частного транспорта в городе, людям не надо будет ехать в центр Алматы», — поведал архитектор.

По его словам, в проекте генплана планируется увеличить долю зеленых насаждений.

«На сегодня в городе на одного жителя приходится 4 кв. м зеленых насаждений. Это очень мало. В проекте генплана предполагается увеличить этот показатель до 13 кв. м на человека», — сказал Алтай Сатыбалдин.

В проекте нового Генплана предусмотрено строительство второго аэропорта на пустующей территории в 30 км севернее Алматы, по Капшагайской трассе. За счет этого разработчики планируют разгрузить город от транзитных пассажиров и потоков. Естественно, остается в плане и строительство БАКАД.

«Уровень генплана — оперирование территориями, функциональным назначением земель. На его основе будут разрабатываться другие нормативные документы, регламентирующие этажность и прочее. Могу сказать, что проектом предусмотрено сохранение облика зданий исторической части Алматы, расширение списка памятников историко-культурного наследия», — заключил Алтай Сатыбалдин.

В каком виде новый Генплан будет утвержден и одобрен, покажет время.

Проект Алтая Сатыбалдина рассчитан на население города в 2,4 млн человек. Сейчас в Алматы официально проживает 1,6 млн.

Владимир Третьяков