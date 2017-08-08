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Учёные научились диагностировать депрессию через аккаунт в Instagram

8 августа 2017, 17:34

Уже на этапе бета-тестирования программа показала высокую эффективность в диагностике заболеваний.

Учёные Эндрю Рис и Кристофер Дэнфорт из Гарварда и Вермонта предположили, что фотографии в "Инстаграме" могут свидетельствовать о наличии тяжёлой депрессии у автора публикаций, пишет Life.ru.

В фокус-группу для специального исследования попали 166 человек, у 71 из которых после беглого анализа выявили признаки депрессии. Участники исследования предоставили доступ более чем к 43 тысячам своих фотографий в "Инстаграме".

Для сбора информации и анализа первичных признаков был выбран метод сбора метаданных: цвет фотографий и фона, данные обстановки и окружающего пространства, распознавание выражения лица.

Специальный софт, в основу которого были заложены данные о некоторых клинических исследованиях, в 70% случаев верно предсказал наличие серьёзного заболевания и позволил своевременно начать лечение.

Согласно выходным данным, опубликованным на портале Motherboard, люди с серьёзной депрессией публикуют более тёмные снимки и обходятся без фильтров. Также на фотографиях людей с депрессией присутствуют тёмно-синие тона.

Сергей Андреев
Фото с сайта yapsih.com

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