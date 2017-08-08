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Ерлан Идрисов получил новую должность

8 августа 2017, 17:47

Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Исландии, Республике Ирландия по совместительству.

Указами президента Казахстана назначены два посла Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству", - говорится в тексте Указа.

Фото: today.kz.

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