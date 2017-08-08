В ЮКО полным ходом идет подготовка к зиме. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации о ходе подготовки в Южно-казахстанской области к отопительному сезону на 2017-2018 годы сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства М.Марайым.





Согласно информации, из 3209 бюджетных организаций к предстоящему отопительному сезону готовы 2677 учреждений или 83%. На сегодня они обеспечены 102,0 тыс. тонн твердого топлива.





«В настоящее время из 134 тыс. тонн твердого топлива, необходимых для сферы образования, мы успели поставить 72,5 тыс. тонн. Кроме того, в сфере здравоохранения 25,5 тыс. тонн из 27,5 тыс. тонн, в сфере культуры - 422 тонн, в сфере спорта – 1,7 тыс. тонн, и в сфере занятости – 1,7 тыс. тонн. Объем необходимого жидкого топлива для подобных бюджетных организаций области составляет 5,8 млн. литров, из них в настоящее время поставлено 2,6 млн. литров, то выполнено 45% работ. Объем необходимого твердого топлива (уголь) для предприятий, обеспечивающих централизованным теплоснабжением, составляет 106,014 тыс. тн., завезено 16 тыс. тонн (15%). На сегодняшний день перевозками занимается только ГКП «Кентау сервис». Эта работа будет продолжена», - сказал М.Марайым.









Наряду с этим, в ходе пресс-конференции руководитель управления отметил об обеспечении многоэтажных жилых домов централизованным теплоснабжением. По его словам, до 1 ноября текущего года 2327 многоэтажных жилых домов должны быть подключены к центральной котельной. Следует подчеркнуть, что 1150 квартир готовы к отопительному сезону, удельный вес равен 49%.









Также, в ходе встречи с журналистами стало известно, что за счет средств программы «Нұрлы жол» и областного бюджета специалисты данной сферы провели реконструкцию и текущий ремонт трубопровода центрального отопления, протяженностью 31 км (всего 58,3 км.). Что же касается реконструкции системы централизованного водоснабжения, то из 75,3 км. трубопровода, в настоящее время готовы к работе 50,4 км. (67%). Работы планируется завершить 15-го октября.







