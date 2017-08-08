Назарбаев по телефону обсудил с Эрдоганом перспективы двусторонних отношений
8 августа 2017, 18:08
Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Акорды.
Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.
Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане.
Фото: Радио Азаттык
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