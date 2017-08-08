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Назарбаев по телефону обсудил с Эрдоганом перспективы двусторонних отношений

8 августа 2017, 18:08

Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Акорды.

Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане.

Фото: Радио Азаттык

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