В Костанае ищут мать, выбросившую недоношенного ребёнка в мусорку
8 августа 2017, 18:56
В пресс-службе ДВД Костанайской области данный факт подтвердили.
Тело недоношенного ребенка нашли в мусорном баке в одном из дворов Костаная, сообщает Alau.kz
Происшествие случилось 2 августа в районе военного городка.
«Сейчас в нашем дворе опрашивают всех жителей, ходили по квартирам, интересовались про беременную женщину, есть ли лежачие в доме. Жутко, конечно, это все», — говорит жительница района Татьяна Нечаева
В пресс-службе ДВД Костанайской области данный факт подтвердили. Сейчас полицейские ведут поиски родительницы. Назначена экспертиза.
Фото: E-gorlovka.com.ua
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