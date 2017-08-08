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В Костанае ищут мать, выбросившую недоношенного ребёнка в мусорку

8 августа 2017, 18:56

В пресс-службе ДВД Костанайской области данный факт подтвердили.

Тело недоношенного ребенка нашли в мусорном баке в одном из дворов Костаная, сообщает Alau.kz

Происшествие случилось 2 августа в районе военного городка.
«Сейчас в нашем дворе опрашивают всех жителей, ходили по квартирам, интересовались про беременную женщину, есть ли лежачие в доме. Жутко, конечно, это все», — говорит жительница района Татьяна Нечаева

В пресс-службе ДВД Костанайской области данный факт подтвердили. Сейчас полицейские ведут поиски родительницы. Назначена экспертиза.

Фото: E-gorlovka.com.ua

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