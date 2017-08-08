Контроль за движением иностранной валюты намерен ужесточить Нацбанк РК

Обсуждение законопроекта продолжается, в него вносят дополнительные правки на основе предложений экспертов и общественных организаций.

Национальном банке РК состоялось обсуждение законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» с участием СМИ , сообщает , сообщает МИА «Казинформ».





«Каждый месяц более 30% от всех крупных покупок валюты составляют покупки не с целью погашения обязательств по контракту с нерезидентом РК, а в иных целях. За этими операциями мы и хотим следить более пристально. Контроль будет усилен именно за крупными покупками в уполномоченных принимать участие в торгах банках, которые как исполняют клиентские заявки, так и покупают валюту на собственные нужды», - сообщила директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального банка РК Айгуль Боранбаева Одним из принципиальных моментов в новом законе станет усиление контроля.





Предполагается, что сделки, по которым финансовый заем резиденту в Казахстан не возвращается, должны быть доступны для правоохранительных органов. В Нацбанке обещают, что других мер ужесточения не ожидается. «В целом, законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима и действующих информационных инструментов валютного регулирования, поэтому его принятие не повлечет отрицательных социально- экономических последствий.





Принятие законопроекта позволит улучшить статистический мониторинг трансграничного движения капитала, оптимизировать основные процедуры режимов валютного регулирования, минимизировать риски безналичных и наличных конверсионных операций, реализующихся как в предпринимательской деятельности и операциях населения, так и на макроэкономическом уровне»,- сказала Айгуль Боранбаева.





Обсуждение законопроекта продолжается, в него вносят дополнительные правки на основе предложений экспертов и общественных организаций. К слову, текст законопроекта Нацбанк обещает выставить на своем сайте.





Автор: Альберт Ахметов

Фото: Millioner.kz







