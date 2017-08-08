Восьмидесятилетняя жительница Швеции нечаянно въехала в толпу на своем авто
8 августа 2017, 19:23
В полиции отметили, что это был не террористический акт.
Восьмидесятилетняя женщина на автомобиле въехала в толпу у клиники здоровья в Стокгольме, потому что перепутала педали. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Local.
Три человека были доставлены в больницу с серьезными травмами.
По словам полиции, пожилая дама, нажав на неправильную педаль, переехала трех человек.
В полиции отметили, что это был не террористический акт.
Ранее в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу.
Фото: dezona.ru
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