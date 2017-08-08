Восьмидесятилетняя жительница Швеции нечаянно въехала в толпу на своем авто

В полиции отметили, что это был не террористический акт.

Восьмидесятилетняя женщина на автомобиле въехала в толпу у клиники здоровья в Стокгольме, потому что перепутала педали . Об этом сообщает . Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Local.





Три человека были доставлены в больницу с серьезными травмами.





По словам полиции, пожилая дама, нажав на неправильную педаль, переехала трех человек.





В полиции отметили, что это был не террористический акт.





Ранее в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу.



