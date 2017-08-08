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Восьмидесятилетняя жительница Швеции нечаянно въехала в толпу на своем авто

8 августа 2017, 19:23

В полиции отметили, что это был не террористический акт.

Восьмидесятилетняя женщина на автомобиле въехала в толпу у клиники здоровья в Стокгольме, потому что перепутала педали. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Local.

Три человека были доставлены в больницу с серьезными травмами.

По словам полиции, пожилая дама, нажав на неправильную педаль, переехала трех человек.

В полиции отметили, что это был не террористический акт.

Ранее в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу.

Фото: dezona.ru

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