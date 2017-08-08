Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Хакеры «слили» в Сеть сюжет новой серии «Игры престолов»

8 августа 2017, 19:38

Они потребовали выплатить им несколько миллионов долларов.

Группа хакеров заявила, что взломала ресурсы телеканала HBO. Злоумышленники пригрозили разместить в Интернете новые серии, в частности, «Игры престолов», если им не заплатят выкуп, передает Росбалт.
Как пишет Associated Press, хакеры под псевдонимом «Мистер Смит» записали видеообращение к гендиректору HBO Ричарду Плеплеру. Они потребовали выплатить им несколько миллионов долларов, а в противном случае намерены опубликовать похищенные видеозаписи с логотипом «HBO is falling» (HBO терпит крах).
В доказательство своих слов хакеры выложили в Сети скриншоты нескольких документов. Среди них секретный список актеров из «Игры престолов» с номерами мобильных телефонов и адресами электронной почты Питера Динклейджа (исполнитель роли Тириона Ланнистера), Лины Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), а также сценарий пятого эпизода, который должен выйти 13 августа.
Взломщики добавили, что уже взломали системы 16 других компаний, и «только три из них отказались заплатить выкуп».

Фото: YouTube

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...