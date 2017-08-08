Хакеры «слили» в Сеть сюжет новой серии «Игры престолов»
8 августа 2017, 19:38
Они потребовали выплатить им несколько миллионов долларов.
Группа хакеров заявила, что взломала ресурсы телеканала HBO. Злоумышленники пригрозили разместить в Интернете новые серии, в частности, «Игры престолов», если им не заплатят выкуп, передает Росбалт.
Как пишет Associated Press, хакеры под псевдонимом «Мистер Смит» записали видеообращение к гендиректору HBO Ричарду Плеплеру. Они потребовали выплатить им несколько миллионов долларов, а в противном случае намерены опубликовать похищенные видеозаписи с логотипом «HBO is falling» (HBO терпит крах).
В доказательство своих слов хакеры выложили в Сети скриншоты нескольких документов. Среди них секретный список актеров из «Игры престолов» с номерами мобильных телефонов и адресами электронной почты Питера Динклейджа (исполнитель роли Тириона Ланнистера), Лины Хиди (Серсея Ланнистер) и Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), а также сценарий пятого эпизода, который должен выйти 13 августа.
Взломщики добавили, что уже взломали системы 16 других компаний, и «только три из них отказались заплатить выкуп».
Фото: YouTube
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