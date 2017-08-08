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Посол Франции обещает привезти в Казахстан Патрисию Каас и сына Джо Дассена

8 августа 2017, 19:43

Посольство Франции организует в этом году целый ряд культурных мероприятий по всему Казахстану.

Концерты Патрисии Каас и сына Джо Дассена ждут казахстанцев в честь 25-летнего юбилея дипломатических отношений между Казахстаном и Францией, уверил чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Франсис Етьен, сообщает ortcom.kz

Между нашими странами установилось тесное и насыщенное сотрудничество, как в плане политическом, так и в области экономики и культуры, сказал Франсис Этьен в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

«Посольство Франции организует в этом году целый ряд культурных мероприятий по всему Казахстану. Программа этого культурного сезона началась в июне 2016 года празднованием 50-летия со дня приезда на Байконур Генерала де Голля. В этом году приедет Патрисия Каас с большим концертом. Мы постараемся привезти сына Джо Дассена. Кроме того, симфонический оркестр, который играет классическую музыку. В октябре приедет французско-немецкая рэп-группа», - сказал Франсис Этьен

Как признал господин посол – у артистов очень жесткий рабочий график и предугадать, когда, кто будет очень тяжело. Но при организации концертов в Казахстане, Франция всегда старается предлагать актуальных артистов и на сегодня по персоналиям определенность уже есть.

Фото: DailyNews.kz

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