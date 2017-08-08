Турция начала строить стену на границе с Ираном
8 августа 2017, 19:52
Стена нужна для того, чтобы не допустить проникновения через границу курдских боевиков и нелегалов.
Турция начала строительство стены на границе с Ираном, сообщает Газета.ru со ссылкой на турецкое агентство Dogan.
Как отмечает агентство, стену построят из множеств бетонных блоков шириной 2 метра и высотой 3 метра. Каждый такой фрагмент стены будет весить 7 тонн.
По словам турецких властей, стену строят для того, чтобы не допустить проникновения через границу курдских боевиков и нелегальных мигрантов.
В июне сообщалось, что Турция построила 700-километровую стену на границе с Сирией.
Фото: www.ansar.ru
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