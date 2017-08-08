Турция начала строить стену на границе с Ираном

Стена нужна для того, чтобы не допустить проникновения через границу курдских боевиков и нелегалов.

Турция начала строительство стены на границе с Ираном , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на турецкое агентство Dogan.





Как отмечает агентство, стену построят из множеств бетонных блоков шириной 2 метра и высотой 3 метра. Каждый такой фрагмент стены будет весить 7 тонн.





По словам турецких властей, стену строят для того, чтобы не допустить проникновения через границу курдских боевиков и нелегальных мигрантов.





В июне сообщалось, что Турция построила 700-километровую стену на границе с Сирией.



