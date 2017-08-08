Назарбаев об Астане: К 2030 году Астана, наверное, будет двухмиллионным городом

В интервью телеканалу National Geographic Елбасы отметил, что развитие столицы остановить уже невозможно.

Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил, что развитие столицы Казахстана остановить уже невозможно , передаёт , передаёт МИА «Казинформ».





«Нашей независимости всего 25 лет. За эти годы провинциальный город, где когда-то жили 150 тысяч человек, стал миллионным. К 2030 году, наверное, будет двухмиллионным городом. Экономика за эти годы поднялась более чем в 20 раз (...) Город уже имеет свой образ жизни, сам развивается, и остановить его невозможно», - сказал глава государства в интервью телеканалу National Geographic





Нурсултан Назарбаев вспомнил, что на месте нового города была голая степь.





Напомним, всемирно известный телеканал снял документальный фильм о строительстве главного объекта международной выставки ЭКСПО-2017 - сфере «Нур Алем». Вдохновившись Астаной, съемочная группа решила сделать этот фильм не только об одном здании, но и об истории города, выросшего за 20 лет в степи.





Говоря о выставке, Президент Казахстана отметил, что возобновляемые источники энергии - это сегодняшний драйвер технического прогресса всего мира .





«Мы построили новый район нашей столицы - красивый, современный. А сфера - это самое большое в мире сферическое здание. Оно имеет восемь этажей, каждый показывает один из видов альтернативной энергии», - добавил Нурсултан Назарбаев





Автор: Анеля Касымова

Фото: Вечерняя Астана



