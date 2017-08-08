Юные полиглоты ЮКО вернулись с ЭКСПО

Месяц назад из Южно-Казахстанской области на выставку «ЭКСПО-2017» отправили 150 волонтеров.

Более 100 волонтеров Южно-Казахстанской области вернулись с выставки «ЭКСПО-2017». Юные полиглоты бна протяжении 35 дней успели ознакомить иностранных туристов с культурой, историей страны. Организаторы выставки поблагодарили активную молодежь и вручили им благодарственные письма. Об этом сообщила руководитель управления по делам молодежной политики Балмаржан Нарбекова.









По ее словам, мероприятие окрылило не только юных волонтеров, но и других ребят, которые изучают иностранные языки. Потому как один из принципов отбора волонтеров на «ЭКСПО-2017» - знание языков.

















«Было очень волнительно! Я очень рад. Незабываемые эмоции. Для меня было большой честью представлять достижения нашей страны перед иностранными гостями. Я открыл для себя много интересного. Хочу в будущем стать ученым, и внести вклад в развитие страны», - говорит председатель общества волонтеров Ботакоз Изтлеу













Отметим, месяц назад из Южно-Казахстанской области на выставку «ЭКСПО-2017» отправили 150 волонтеров. На сегодняшний день 135 из них вернулись домой. Оставшиеся 15 волонтеров, которые были признаны лучшими продолжут знакомить гостей выставки с достижения Казахстана.



















