В США умер орангутан, умевший общаться с людьми жестами

Старейший самец орангутана умер в зоопарке американской Атланты. Животному исполнилось 39 лет, в то время как многие обезьяны не доживают до 35. Чантек страдал от болезни сердца , сообщает , сообщает Reuters





Он был любимцем посетителей зоопарка в течение 20 лет и одним из первых орангутанов научился языку жестов. С его помощью Чантек общался с работниками зоопарка, но из-за стеснения не мог использовать жесты с незнакомыми людьми.





Кроме того, примат умел наводить порядок в своей комнате, мастерить инструменты и показывать путь от университета до местного кафе.



