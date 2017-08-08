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В США умер орангутан, умевший общаться с людьми жестами

8 августа 2017, 20:33

Чантек страдал от болезни сердца.

Старейший самец орангутана умер в зоопарке американской Атланты. Животному исполнилось 39 лет, в то время как многие обезьяны не доживают до 35. Чантек страдал от болезни сердца, сообщает Reuters.

Он был любимцем посетителей зоопарка в течение 20 лет и одним из первых орангутанов научился языку жестов. С его помощью Чантек общался с работниками зоопарка, но из-за стеснения не мог использовать жесты с незнакомыми людьми.

Кроме того, примат умел наводить порядок в своей комнате, мастерить инструменты и показывать путь от университета до местного кафе.

Фото: © СС0

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