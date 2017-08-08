Нацбанк РК выпустил новые памятные монеты
8 августа 2017, 20:47
Они выполнены из золота и серебра номиналом 500 тенге, а также из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.
Национальный банк Казахстана выпустил памятные монеты − "Год собаки" из серии "Восточный календарь" и "Абылай хан" из серии монет "Портреты на банкнотах". Они выполнены из золота и серебра номиналом 500 тенге, а также из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.
Выход монеты "Год собаки" приурочен к наступающему 2018 году, который по Восточному календарю является годом "желтой земляной собаки". Монеты имеют форму двенадцатигранника.
Обе монеты из золота и серебра имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода. На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части запечатлена собака – символ 2018 года по восточному календарю. Там же расположен логотип Национального банка Республики Казахстан. В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана "Восточный календарь" в Алматы.
Монеты "Абылай хан" из золота, серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. На аверсе в центральной части изображен герб Республики Казахстан, на реверсе – фрагмент лицевой стороны банкноты достоинством 100 тенге образца 1993 года, на которой размещен портрет Абылай хана. В настоящее время банкнота изъята из обращения.
Обе монеты имеют одинаковые характеристики. Золотые, 999-й пробы, выпущены тиражом в 1 000 экземпляров, имеют массу 7,78 грамм и диаметр 21,87 миллиметра. Серебряные монеты, 925-й пробы, массой – 31,1 грамм и диаметром 38,61 миллиметра вышли в количестве три тысяч штук. Монета "Абылай хан" также выпущена из сплава нейзильбер тиражом 10 тысяч экземпляров.
Фото: Kursiv.kz
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