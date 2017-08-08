Заявления жены о пытках Токмади не нашли подтверждения - Генпрокуратура РК

Ранее Джамиля Аймбетова-Токмади заявила, что Муратхана Токмади пытают в следственном изоляторе КНБ, чтобы заставить выбить нужные для КНБ показания.

"31 июля 2017 года на различных интернет-ресурсах опубликовано видеообращение Аимбетовой Токмади Д. о применении пыток к ее мужу – Токмади Муратхану, – со стороны МСОГ ГП. В этой связи Генеральной прокуратурой приняты незамедлительные меры к проведению проверки изложенных доводов", — говорится в сообщении прокуратуры.





В ведомстве отметили, что 31 июля от сотрудников следственного изолятора департамента КНБ по Алматы в прокуратуру поступило сообщение о том, что следственно-арестованный Токмади во время утренней прогулки упал с турника в прогулочном дворике.





Были проведены судебно–медицинская и химико–токсикологическая экспертизы с участием адвокатов подозреваемого. Наличие химических веществ в организме не установлено.



