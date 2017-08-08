Заявления жены о пытках Токмади не нашли подтверждения - Генпрокуратура РК
8 августа 2017, 18:17
Доводы Джамили Аймбетовой-Токмади не подтвердились и прокуратура завершила проверку по данному факту.
Генеральная прокуратура РК проверила видеообращение Джамили Аимбетовой-Токмади, супруги арестованного бизнесмена Муратхана Токмади, сообщает Sputnik Казахстана.
Ранее Джамиля Аймбетова-Токмади заявила, что Муратхана Токмади пытают в следственном изоляторе КНБ, чтобы заставить выбить нужные для КНБ показания.
"31 июля 2017 года на различных интернет-ресурсах опубликовано видеообращение Аимбетовой Токмади Д. о применении пыток к ее мужу – Токмади Муратхану, – со стороны МСОГ ГП. В этой связи Генеральной прокуратурой приняты незамедлительные меры к проведению проверки изложенных доводов", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отметили, что 31 июля от сотрудников следственного изолятора департамента КНБ по Алматы в прокуратуру поступило сообщение о том, что следственно-арестованный Токмади во время утренней прогулки упал с турника в прогулочном дворике.
Были проведены судебно–медицинская и химико–токсикологическая экспертизы с участием адвокатов подозреваемого. Наличие химических веществ в организме не установлено.
"Обнаружены телесные повреждения, которые указывают о получении их при вышеуказанных обстоятельствах. Факт падения Муратхана Токмади с турника подтверждается изъятой и приобщенной к материалам дела видеозаписью с камер наблюдения. Получение телесного повреждения подтверждает не только сам Токмади, но и другие следственно-арестованные", — отметили в надзорном органе
В ходе беседы процессуального прокурора с подозреваемым каких-либо заявлений и жалоб на противоправные действия сотрудников КНБ не поступило, добавили в прокуратуре.
В связи с тем, что доводы Джамили Аймбетовой-Токмади не нашли своего подтверждения, прокуратура завершила проверку по данному факту.
"Межведомственная следственно-оперативная группа Генпрокуратуры РК готова показать автору обращения видеозапись, где зафиксирован вышеуказанный факт падения подозреваемого во время самостоятельного подтягивания на турнике и получение им телесного повреждения", — заключили в ведомстве
Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере". Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: YouTube
На фото жена Токмади
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