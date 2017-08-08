В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5: погибли четыре человека, 30 пострадали
8 августа 2017, 21:00
Землетрясение произошло в автономном округе провинции Сычуань.
Четыре человека погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщило во вторник Сычуаньское телевидение, передает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.
Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.
Фото: Gismeteo
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