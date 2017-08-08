Почти 175 тысяч тенге задолжал казахстанец за платный проезд по дороге Астана - Щучинск
8 августа 2017, 21:06
Факт проезда автотранспортного средства ответчика по платному участку подтверждается детализацией проездов.
В Специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» к ИП «А» о взыскании суммы задолженности. Судом установлено, что в период 2015-2016 годов ответчик пользовался услугами платной дороги «Астана-Щучинск» без соответствующей оплаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Факт проезда автотранспортного средства ответчика по платному участку подтверждается детализацией проездов автотранспортного средства на контрольных арках платного участка.
Решением суда с ответчика в пользу истца взыскана задолженность за оказанные истцом услуги в размере 174 550 тенге.
Фото: Yvision
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