Жамбылские полицейские задержали ограбившего паралимпийскую чемпионку Зульфию Габидуллину

Полицейские задержали человека, который подозревается в ограблении знаменитой спортсменки, мировой рекордсменки, обладательницы золотой медали XV летних Паралимпийских игр 2016 года в бразильском городе Рио-де-Жанейро, мастера спорта международного класса РК по плаванию Зульфии Габидуллиной, сообщает сообщает ec-sport.kz





29 апреля этого года Зульфия Раухатовна обратилась в УВД города Тараза с заявлением о том, что неизвестные лица незаконно проникли в ее квартиру и похитили ценные вещи и деньги. Общая сумма оцененного материального ущерба составила 1 миллион 350 тысяч тенге. Этот факт зарегистрирован полицией в ЕРДР по ст. 188 ч. 3 УК РК, как кража, совершенная в крупном размере.





«Залезли они, когда нас с дочкой не было дома, — рассказала спортсменка корреспонденту ec-sport.kz. – Перевернули все вещи и мои, и дочкины. Видимо, искали олимпийскую медаль, но не нашли. Взяли украшения, которые никогда мы не прятали, их легко было обнаружить. Обидно, что чужие люди копались в наших вещах, неприятно очень, даже вспоминать об этом не хочется… Собаку нашу очень жаль, они ее, наверное, электрошокером нейтрализовали. Она потом долго боялась посторонних».



Как пояснили в пресс-службе ДВД Жамбылской области, в ходе досудебного расследования сотрудники полиции Жамбылской области установили в качестве подозреваемого гражданина А., который задержан Аль-Фарабийским РУВД ДВД ЮКО.

25 июля 2017 года уголовное дело было направлено в Аль-Фарабийский РУВД ДВД ЮКО и присоединено к основному делу по ст. 188 ч.3 УК РК.

31 июля 2017 года уголовное дело в отношении подозреваемого с обвинительным актом направлено в суд.



