Скончалась американская актриса Барбара Кук
8 августа 2017, 21:31
Кук приобрела популярность на Бродвее в 50-х.
Американская певица и актриса Барбара Кук умерла в возрасте 89 лет, передает Газета.ru со ссылкой на New York Post.
Сына актрисы Адам Легрант сообщил, что причиной смерти Кук стала остановка дыхания.
Барбара Кук приобрела популярность на Бродвее в 50-х. За свою актерскую и музыкальную карьеру она стала обладательницей премий «Тони» и «Грэмми».
Как отмечает NY Post, в 70-х ее она оставила карьеру из-за депрессии и алкоголизма, однако вернулась на сцену спустя десять лет, отказавшись от спиртного.
Фото: My-Hit
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