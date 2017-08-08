Скончалась американская актриса Барбара Кук

Американская певица и актриса Барбара Кук умерла в возрасте 89 лет , передает , передает Газета.ru со ссылкой на New York Post.





Сына актрисы Адам Легрант сообщил, что причиной смерти Кук стала остановка дыхания.





Барбара Кук приобрела популярность на Бродвее в 50-х. За свою актерскую и музыкальную карьеру она стала обладательницей премий «Тони» и «Грэмми».





Как отмечает NY Post, в 70-х ее она оставила карьеру из-за депрессии и алкоголизма, однако вернулась на сцену спустя десять лет, отказавшись от спиртного.



