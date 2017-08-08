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Скончалась американская актриса Барбара Кук

8 августа 2017, 21:31

Кук приобрела популярность на Бродвее в 50-х.

Американская певица и актриса Барбара Кук умерла в возрасте 89 лет, передает Газета.ru со ссылкой на New York Post.

Сына актрисы Адам Легрант сообщил, что причиной смерти Кук стала остановка дыхания.

Барбара Кук приобрела популярность на Бродвее в 50-х. За свою актерскую и музыкальную карьеру она стала обладательницей премий «Тони» и «Грэмми».

Как отмечает NY Post, в 70-х ее она оставила карьеру из-за депрессии и алкоголизма, однако вернулась на сцену спустя десять лет, отказавшись от спиртного.

Фото: My-Hit

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