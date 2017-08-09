Вирус коксаки: казахстанские туристы подхватили инфекцию в турецком Белеке

Казахстанские туристы пострадали от вируса коксаки в Турции. Сообщения о распространении инфекции в последние дни тиражируют российские СМИ со ссылкой на комментарии в сети туристов, отдыхающих в разных регионах Турции. Все они описывают похожие симптомы: высокая температура и обильные высыпания на теле, передает Все они описывают похожие симптомы: высокая температура и обильные высыпания на теле, передает телеканал "Хабар"





Официальные власти Турции сообщения об эпидемии не подтверждают. В ответ на запрос российских СМИ в дирекции культуры и туризма провинции Анталья заявили, что информация о распространении в Турции вируса коксаки не соответствует действительности.





Корреспонденты «Хабара» нашли казахстанцев, которые чуть больше недели назад вернулись из Белека. Это семья с двумя детьми. Во время отдыха оба ребенка подхватили инфекцию. Мальчикам диагноз вирус коксаки, по словам родителей, поставили турецкие врачи.





«В Турции с 28 июня в общем 10 дней, где-то в середине нашего отдыха мы заметили, что дети наши приболели почему-то. Утром мы вернулись с моря и у старшего сына, ему пять лет, резко поднялась температура до 39 градусов. И целые сутки он в таком, можно сказать, бессознательном состоянии лежал пластом. И высыпания появились у него по типу ветрянки на руках, ногах, это как раз-таки симптомы отличительные, что вирус коксаки поражает именно руки, ноги, стопы, ладони и область вокруг рта. А младший сын перенес немного легче, у него было больше высыпаний, но температура ниже, ему годик всего, температура была 38,5 максимум повышалась, но зато больше высыпаний. Нас осмотрел врач. Он без сомнений диагностировал, что это вирус коксаки. Я видела потом еще детей постарше, у которых были похожие высыпания, но их можно перепутать с укусами комаров, у всех они могут иметь разную форму в зависимости от телосложения. Мне казалось, что еще были дети. Но повально заболевших детей я там не видела»





В туристской ассоциации нашей страны говорят, что ни одной жалобы от казахстанских туристов к ним не поступало. Путёвки в Турцию тоже никто не возвращал. И снижения турпотока там не ожидают.





Ксения Терещенкова, руководитель отдела по работе с турагентствами в Казахстанской туристской ассоциации:





К счастью, отказов от туров нет. Тем более, сейчас август - это считается самый высокий, самый любимый, самый вкусный период. Поэтому туристы в основном заранее стараются бронировать отдых в данном месяце и сейчас практически нет мест ни в отелях, ни в наших самолетах. Поэтому отказов от туров нет, спада нет и не предвидится





Вирус коксаки передаётся воздушно-капельным путём и большинству людей серьезной угрозы не представляет, хотя в редких случаях способен вызвать паралич либо менингит. Врачи советуют соблюдать элементарные правила гигиены - мыть руки перед едой. Также перед употреблением фруктов тщательно их промыть под проточной водой.











