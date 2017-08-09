Вслед за Малаховым: СМИ сообщают об уходе с Первого канала Александра Олешко

Как утверждается, он перейдет на НТВ (канал это пока не подтверждает).

Актер и телеведущий Александр Олешко якобы покинет Первый канал вслед за Андреем Малаховым , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт KP.ru





Олешко известен по программам «Минута славы», «Точь-в-точь». Как утверждается, он перейдет на НТВ (канал это пока не подтверждает).





Также предполагается, что Малахов, помимо команды редакторов, может забрать с собой с Первого канала Дану Борисову и Диану Шурыгину.









Ранее сообщалось, что СМИ назвали неожиданную причину ухода Малахова с Первого канала.





СМИ также сообщали, что Малахов уйдет в декретный отпуск.





Фото: DIWIS