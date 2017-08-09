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Вслед за Малаховым: СМИ сообщают об уходе с Первого канала Александра Олешко

9 августа 2017, 00:10

Как утверждается, он перейдет на НТВ (канал это пока не подтверждает).

Актер и телеведущий Александр Олешко якобы покинет Первый канал вслед за Андреем Малаховым, сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт KP.ru.

Олешко известен по программам «Минута славы», «Точь-в-точь». Как утверждается, он перейдет на НТВ (канал это пока не подтверждает).

Также предполагается, что Малахов, помимо команды редакторов, может забрать с собой с Первого канала Дану Борисову и Диану Шурыгину.


Ранее сообщалось, что СМИ назвали неожиданную причину ухода Малахова с Первого канала.

СМИ также сообщали, что Малахов уйдет в декретный отпуск.

Фото: DIWIS

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