Землетрясение в КНР: число пострадавших в Сычуане возросло до 88
9 августа 2017, 00:13
Точное количество пострадавших и погибших по-прежнему уточняется.
Число пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 88 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 5 погибших и 63 пострадавших. Точное количество пострадавших и погибших по-прежнему уточняется. Сообщается, что пострадавшие уже госпитализированы и им оказана первая медицинская помощь.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.
Фото архивное: Mixnews
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