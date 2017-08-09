Землетрясение в КНР: число пострадавших в Сычуане возросло до 88

Число пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 88 человек

Ранее сообщалось о 5 погибших и 63 пострадавших. Точное количество пострадавших и погибших по-прежнему уточняется. Сообщается, что пострадавшие уже госпитализированы и им оказана первая медицинская помощь.





Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.





Фото архивное: Mixnews











