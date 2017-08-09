Архитектор из Тюмени стала 150-тысячным посетителем монумента «Байтерек»
9 августа 2017, 00:19
Главный символ Астаны установил новый рекорд по посещаемости.
150-тысячным посетителем монумента «Байтерек» стала архитектор из Тюмени Елена Михайлова, передает медиацентр столичного акимата.
Напомним, монумент «Байтерек» был вновь открыт после масштабной реконструкции 17 июня. Обновленный символ столицы стал излюбленным местом посещения не только казахстанцев, но иностранных туристов. С раннего утра и до самого закрытия объекта здесь наблюдается столпотворение и очереди. Каждый, кто впервые оказался в Астане, первым делом идет сюда.
Елена Михайлова вместе со своей семьей находятся в Астане всего три дня. За это время они посетили уже практически все достопримечательности столицы, в том числе и выставку ЭКСПО-2017. Сегодня в их туристическом маршруте оказался монумент «Байтерек», посетить который посоветовали ее друзья из России. И по счастливому стечению обстоятельств именно Елена приобрела 150-тысячный билет.
«Очень хотели посмотреть Астану и вот наконец-то сложились так обстоятельства, и у нас появилась такая возможность. Сам город, конечно же, великолепен – широкие улицы, прекрасные дома, и, конечно же, великолепная выставка ЭКСПО, которую мы успели посетить», – рассказала корреспонденту медиацентра Елена Михайлова
По ее словам, в Астане она находится впервые. По приезду ее впечатлило многообразие архитектурных форм, широкие дороги и приветливые лица горожан. Сложные архитектурные конструктивные здания стали изюминкой современного Казахстана, утверждает гость.
«Наша главная задача была в том, чтобы ознакомиться с архитектурой города, строительными конструкциями и «зелеными» технологиями, которые здесь широко представлены», – говорит Е. Михайлова.
«Мы также обратили внимание на то, что на подъезде к самой столице огромное количество насаждений. Это огромный плюс экологии вашего региона. Мы поняли, что это связано с большими ветряными нагрузками, которые есть в регионе. Эти многочисленные зеленые насаждения на подъезде к городу, на мой взгляд, должны поспособствовать тому, чтобы климат у вас стал более благоприятным. И это очевидно», – утверждает турист.
Директор ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Санияр Айтекенов поздравил гостью, вручил памятные призы, и пожелал ей посетить столицу Казахстана еще раз.
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