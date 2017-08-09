Архитектор из Тюмени стала 150-тысячным посетителем монумента «Байтерек»

150-тысячным посетителем монумента «Байтерек» стала архитектор из Тюмени Елена Михайлова , передает , передает медиацентр столичного акимата





Напомним, монумент «Байтерек» был вновь открыт после масштабной реконструкции 17 июня. Обновленный символ столицы стал излюбленным местом посещения не только казахстанцев, но иностранных туристов. С раннего утра и до самого закрытия объекта здесь наблюдается столпотворение и очереди. Каждый, кто впервые оказался в Астане, первым делом идет сюда.









Елена Михайлова вместе со своей семьей находятся в Астане всего три дня. За это время они посетили уже практически все достопримечательности столицы, в том числе и выставку ЭКСПО-2017. Сегодня в их туристическом маршруте оказался монумент «Байтерек», посетить который посоветовали ее друзья из России. И по счастливому стечению обстоятельств именно Елена приобрела 150-тысячный билет.





«Очень хотели посмотреть Астану и вот наконец-то сложились так обстоятельства, и у нас появилась такая возможность. Сам город, конечно же, великолепен – широкие улицы, прекрасные дома, и, конечно же, великолепная выставка ЭКСПО, которую мы успели посетить», – рассказала корреспонденту медиацентра Елена Михайлова





По ее словам, в Астане она находится впервые. По приезду ее впечатлило многообразие архитектурных форм, широкие дороги и приветливые лица горожан. Сложные архитектурные конструктивные здания стали изюминкой современного Казахстана, утверждает гость.





«Наша главная задача была в том, чтобы ознакомиться с архитектурой города, строительными конструкциями и «зелеными» технологиями, которые здесь широко представлены», – говорит Е. Михайлова.





«Мы также обратили внимание на то, что на подъезде к самой столице огромное количество насаждений. Это огромный плюс экологии вашего региона. Мы поняли, что это связано с большими ветряными нагрузками, которые есть в регионе. Эти многочисленные зеленые насаждения на подъезде к городу, на мой взгляд, должны поспособствовать тому, чтобы климат у вас стал более благоприятным. И это очевидно», – утверждает турист.





Директор ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Санияр Айтекенов поздравил гостью, вручил памятные призы, и пожелал ей посетить столицу Казахстана еще раз.