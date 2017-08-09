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В Британии закрыли паб, где выпивали Маркс и Энгельс

9 августа 2017, 00:43

Паб был построен в 1860-е годы.

Бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс за пивом обсуждали революцию и теорию коммунизма, закрылся на неопределенный срок. Заведение расположено в британском городке Солфорд в графстве Большой Манчестер, сообщает Росбалт со ссылкой на Manchester Evening News.

Паб был построен в 1860-е годы и в те времена назывался «Красный Дракон». Современное его название The Crescent (Полумесяц). В 2010 году бар, находившийся в частной собственности, был выставлен на продажу за 690 000 фунтов стерлингов, рекламировался как перспективное место и в итоге был продан в 2016 году китайским инвесторам за вдвое меньшую сумму — 325 000 фунтов стерлингов.

Как пишет СМИ, в настоящее время судьба заведения под вопросом.

Фото: kvistrel.su

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