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Кто прав, кто виноват? Ford и Mercedes столкнулись на пр.Рыскулова

9 августа 2017, 02:01

Пострадавших нет.

В Алматы на пересечении пр.Рыскулова и ул.Шемякина поздним вечером произошло ДТП. Столкнулись Ford Mondeo и Mercedes W 140, сообщает Zakon.kz

Как рассказали водители, оба они ехали на восток. Mercedes ехал со стороны ул.Жангильдина, а Ford находился в правом ряду возле обочины, а затем начал перестраиваться влево для того, чтобы развернуться. И в тот момент, со слов очевидцев, когда он уже перестроился в левый ряд ему в заднюю часть въехал Мерседес.

От удара Ford Mondeo выкинуло на разделительную аллею, часть его оказалось на встречной полосе, перекрыв весь левый ряд, а часть осталась на аллеи.

Водитель Форда считает, что Мерседес летел на приличной скорости, а его оппонент из Мерседеса говорит, что Форд резко перестроился "прямо у него перед носом".

Кто прав, кто виноват предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. К счастью обоих: пострадавших нет.























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