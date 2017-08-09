Кто прав, кто виноват? Ford и Mercedes столкнулись на пр.Рыскулова





От удара Ford Mondeo выкинуло на разделительную аллею, часть его оказалось на встречной полосе, перекрыв весь левый ряд, а часть осталась на аллеи.





Водитель Форда считает, что Мерседес летел на приличной скорости, а его оппонент из Мерседеса говорит, что Форд резко перестроился "прямо у него перед носом".



