Землетрясение в Сычуане: Данных о пострадавших казахстанцах пока нет

По предварительным данным, пострадавших граждан Казахстана в землетрясении в провинции Сычуань КНР нет , передает собственный корреспондент , передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае со ссылкой на консульский отдел Посольства КНР в РК.





Напомним, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 21.19 час. по местному времени (19:19 аст) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань с эпицентром на глубине 15 км в точке 33,21 градусов северной широты, 103,88 градусов восточной долготы.





Лобби отеля «Тяньтан», в котором находились около двух тысяч человек, в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось, 500 человек эвакуированы. Доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, дорога, ведущая к отелю,завалена камнями.





Как сообщает Центральное телевидение Китая, число пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 88 человек.





Ранее было известно, что погибли 5 человек, 60 получили ранения различной степени тяжести, в т.ч. 30 - критические. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и минимизации последствий подземных толчков.





Автор: Садык Акижанов



