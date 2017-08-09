Землетрясение в Сычуане: Данных о пострадавших казахстанцах пока нет
9 августа 2017, 01:18
Всего пострадали 88 человек.
По предварительным данным, пострадавших граждан Казахстана в землетрясении в провинции Сычуань КНР нет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае со ссылкой на консульский отдел Посольства КНР в РК.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 21.19 час. по местному времени (19:19 аст) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань с эпицентром на глубине 15 км в точке 33,21 градусов северной широты, 103,88 градусов восточной долготы.
Лобби отеля «Тяньтан», в котором находились около двух тысяч человек, в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось, 500 человек эвакуированы. Доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, дорога, ведущая к отелю,завалена камнями.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, число пострадавших при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 88 человек.
Ранее было известно, что погибли 5 человек, 60 получили ранения различной степени тяжести, в т.ч. 30 - критические. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил сделать все возможное для спасения людей и минимизации последствий подземных толчков.
Автор: Садык Акижанов
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