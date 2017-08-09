Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, пострадавших нет
9 августа 2017, 01:37
Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС.
Ракета была выпущена с территории сектора Газа в сторону Израиля, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel
По данным издания, снаряд, запущенный из сектора Газа упал на открытую местность в региональном совете Хоф-Ашкелон. По словам представителя Армии обороны Израиля, военные прочесывают местность.
"Некоторое время назад снаряд попал в открытую местность в районе (города — ред.) Ашкелон. О пострадавших не сообщалось", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном в официальном микроблоге в Twitter.
Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года. На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.
Фото: © AP Photo / Brennan Linsley
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