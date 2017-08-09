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Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, пострадавших нет

9 августа 2017, 01:37

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС.

Ракета была выпущена с территории сектора Газа в сторону Израиля, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel

По данным издания, снаряд, запущенный из сектора Газа упал на открытую местность в региональном совете Хоф-Ашкелон. По словам представителя Армии обороны Израиля, военные прочесывают местность.

"Некоторое время назад снаряд попал в открытую местность в районе (города — ред.) Ашкелон. О пострадавших не сообщалось", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном в официальном микроблоге в Twitter.

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года. На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.

Фото: © AP Photo / Brennan Linsley


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