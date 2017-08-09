В среду казахстанцев ожидает жаркая погода
9 августа 2017, 06:01
В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на севере и западе республики ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал,сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, днем в Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами возможен град, шквал.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, днем в Атырауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.
Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Кызылординской областях, местами в Алматинской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 31°, ясно.
В Астане днем 29°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Костанай ТВ
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