СМИ узнали о разработке США новой стратегии в Афганистане

Нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. По словам источников, президент Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его словам, "проигрывают войну" в Афганистане и требует уволить командующего американскими войсками в этой стране генерала Джона Николсона, лидер США также жаловался на союзников по НАТО.





По данным издания USA Today, согласно предложенному Принсом плану, 5,5 тысячи частных подрядчиков, в основном бывших спецназовцев, будут консультировать боевые войска Афганистана по всей стране. План также предусматривает частный воздушный флот, состоящий из 90 самолетов.





Как пишет газета, план находится на стадии серьезного рассмотрения в Белом доме, несмотря на опасения советника президента Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса. Отмечается, что другие чиновники, например, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, по-видимому, готовы к подобному плану.



