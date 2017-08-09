Лидеры Украины и Грузии осудили визит Путина в оккупированную Абхазию

Российский президент прибыл в оккупированный регион в девятую годовщину начала российско-грузинской войны.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора во вторник, 8 августа, осудили посещение президентом РФ Владимиром Путиным оккупированной Абхазии, сообщает segodnya.ua





"Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня", – сообщает пресс-служба президента Украины по итогам беседы Порошенко и Маргвелашвили.





Кроме того, президент Украины выразил солидарность с грузинским народом в связи с девятой годовщиной начала российской агрессии против Грузии: "В этот день наши сердца с вами".





Порошенко заверил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.





Как сообщил президент Грузии, грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа.



