Объявлена дата продажи билетов на матч отбора ЧМ-2018 Казахстан - Польша

Открытая продажа билетов начнется 15 августа, но уже сейчас они доступны для обладателей специальной карты болельщика.

В Варшаве объявили дату начала продажи билетов на отборочный матч чемпионата мира-2018 Казахстан - Польша, передает МИА «Казинформ»





Встреча национальных сборных состоится 4 сентября в столице Польши на Национальном стадионе вместимостью 58,5 тысяч человек. Как сообщают польские СМИ, открытая продажа билетов начнется 15 августа, но уже сейчас они доступны для обладателей специальной карты болельщика.





Цена, по данным сайта kupbilet.pl , составляет от 80 до 220 злотых (в среднем 7,5 - 20,5 тысяч тенге).





«После шести туров поляки лидируют в группе E и находятся на пути к Мундиалю в России. У подопечных Адам Навалки на счету 16 очков», - пишет портал interia.pl.





На втором месте турнирной таблицы расположилась Черногория (10 очков), на третьем - Дания (10). Затем идут Румыния и Армения, у них по 6 очков. Замыкает таблицу Казахстан с двумя очками. Напомним, предыдущая встреча сборных Казахстана и Польши, прошедшая в Астане 4 сентября 2016 года, закончилась ничьей - 2:2.



