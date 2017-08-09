Под Атырау 33-летний охранник ценой своей жизни спас двух тонувших девочек

1 августа сестры Назерке и Алтынай Сансызбаевы (Назерке в этом году перешла в 10-й класс, Алтынай – в 8-й) попросили у матери разрешения пойти на реку искупаться.





Пошли все втроем. Мать девочек - Бактыгуль, сидела на берегу и смотрела, как дочки весело плещутся в воде. Вдруг Назерке, ходившая в реке по колено, поскользнулась и упала в подводную яму. Алтынай протянула сестре руку, та вцепилась в нее, но получилось так, что своим весом тоже утянула под воду.