Под Атырау 33-летний охранник ценой своей жизни спас двух тонувших девочек
9 августа 2017, 07:01
ЧП произошло 1 августа.
33-летний житель села Бесикты ценой своей жизни спас тонувших в Урале двух девочек-подростков. Все это происходило на глазах у матери школьниц, передает "Ак Жайык".
Своей жизнью пожертвовал Ержан Сериков, который был соседом девочек.
1 августа сестры Назерке и Алтынай Сансызбаевы (Назерке в этом году перешла в 10-й класс, Алтынай – в 8-й) попросили у матери разрешения пойти на реку искупаться.
Пошли все втроем. Мать девочек - Бактыгуль, сидела на берегу и смотрела, как дочки весело плещутся в воде. Вдруг Назерке, ходившая в реке по колено, поскользнулась и упала в подводную яму. Алтынай протянула сестре руку, та вцепилась в нее, но получилось так, что своим весом тоже утянула под воду.
"Я услышала, как Алтынай кричит: «Мамочка!», и увидела, как мои девочки тонут и изо всех сил пытаются спастись, а меня словно парализовало, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Все, что я смогла сделать, это кричать и звать на помощь ребят, которые рыбачили на лодках неподалеку. А Ержан сидел на берегу буквально в нескольких метрах от нас, он-то и прыгнул в реку. В тот момент Назерке уже ушла под воду. Я помню, как Ержан вытолкнул обеих моих девочек на поверхность воды, а сам пропал…" - рассказала Бактыгуль.
Брат Ержана Сабыржан и его друг Амангельды подняли девочек на лодку. И тут они услышали, как Бактыгуль с берега кричит им, что Ержан пропал. Парни долго искали его, и нашли уже мёртвым.
"Я зацепилась за дядю Ержана, но руку Назерке не отпускала. В какой-то момент он с силой толкнул нас. Я повернулась и посмотрела на него, он словно сказал глазами: «Уходите»", – вспоминает Алтынай, и глаза её застилают слёзы.
Бактыгуль работает няней в средней школе-интернате села Бесикты. Ержан был не только её соседом, но и коллегой - работал там охранником. В коллективе школы-интерната рассказывают, что Ержан был открытым и добрым человеком, всегда старался всем помочь.
Фото: Ак Жайык
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