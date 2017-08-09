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СМИ: парижский булочник ранил покупателя, бросил магазин и уехал на скутере

9 августа 2017, 07:17

На допросе хозяин булочной признал, что "вышел из себя".

Владелец булочной в 12-м округе Парижа открыл стрельбу по клиенту своего магазина, которого назвал "асоциальным", сообщает РИА Новости.

В результате ссоры булочник выстрелил в одного из покупателей и ранил его в плечо, затем скрылся с места на скутере, но был задержан рядом со своим домом.

На допросе хозяин булочной признал, что "вышел из себя", отметив при этом асоциальный образ жизни потерпевшего.

Фото: Fotolia

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