СМИ: парижский булочник ранил покупателя, бросил магазин и уехал на скутере
9 августа 2017, 07:17
На допросе хозяин булочной признал, что "вышел из себя".
Владелец булочной в 12-м округе Парижа открыл стрельбу по клиенту своего магазина, которого назвал "асоциальным", сообщает РИА Новости.
В результате ссоры булочник выстрелил в одного из покупателей и ранил его в плечо, затем скрылся с места на скутере, но был задержан рядом со своим домом.
На допросе хозяин булочной признал, что "вышел из себя", отметив при этом асоциальный образ жизни потерпевшего.
Фото: Fotolia
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