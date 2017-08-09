СМИ: парижский булочник ранил покупателя, бросил магазин и уехал на скутере

В результате ссоры булочник выстрелил в одного из покупателей и ранил его в плечо, затем скрылся с места на скутере, но был задержан рядом со своим домом.





На допросе хозяин булочной признал, что "вышел из себя", отметив при этом асоциальный образ жизни потерпевшего.



