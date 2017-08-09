Утреннее землетрясение ощущалось в Караганде и Усть-Каменогорске

Землетрясение, которое произошло сегодня утром, почувствовали жители сразу нескольких областей, передает Zakon.kz





Как сообщили в КЧС МВД РК, в Алматы, Талдыкоргане и Жаркенте магнитуда составила 4 балла. В Караганде, Усть-Каменогорске - 2 балла.





Сведений о пострадавших и разрушениях не поступали.





Напомним, Сильный толчок алматинцы ощутили ранним утром в 05:27. Согласно данным EMSC, эпицентр находится на севере Китая. Магнитуда: 6,4 балла.





в китайском Сычуане произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Лобби отеля «Тяньтан», в котором находились около двух тысяч человек, в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось, 500 человек эвакуированы. Более 80 человек пострадали. Накануне ночью



