Утреннее землетрясение ощущалось в Караганде и Усть-Каменогорске
9 августа 2017, 07:47
В Караганде, Усть-Каменогорске - 2 балла.
Землетрясение, которое произошло сегодня утром, почувствовали жители сразу нескольких областей, передает Zakon.kz.
Как сообщили в КЧС МВД РК, в Алматы, Талдыкоргане и Жаркенте магнитуда составила 4 балла. В Караганде, Усть-Каменогорске - 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним, Сильный толчок алматинцы ощутили ранним утром в 05:27. Согласно данным EMSC, эпицентр находится на севере Китая. Магнитуда: 6,4 балла.
Накануне ночью в китайском Сычуане произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Лобби отеля «Тяньтан», в котором находились около двух тысяч человек, в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось, 500 человек эвакуированы. Более 80 человек пострадали.
Фото: Казинформ
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