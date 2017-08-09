Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Утреннее землетрясение ощущалось в Караганде и Усть-Каменогорске

9 августа 2017, 07:47

В Караганде, Усть-Каменогорске - 2 балла.

Землетрясение, которое произошло сегодня утром, почувствовали жители сразу нескольких областей, передает Zakon.kz.

Как сообщили в КЧС МВД РК, в Алматы, Талдыкоргане и Жаркенте магнитуда составила 4 балла. В Караганде, Усть-Каменогорске - 2 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, Сильный толчок алматинцы ощутили ранним утром в 05:27. Согласно данным EMSC, эпицентр находится на севере Китая. Магнитуда: 6,4 балла.

Накануне ночью в китайском Сычуане произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Лобби отеля «Тяньтан», в котором находились около двух тысяч человек, в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось, 500 человек эвакуированы. Более 80 человек пострадали.

Фото: Казинформ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...