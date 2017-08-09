Северная Корея заявила о готовности нанести удар по тихоокеанской базе США
9 августа 2017, 08:20
На острове расположены авиабаза американских ВВС Андерсен, а также военно-морская база Апра.
Северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает Лента.ру.
Указывается, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности «Хвасон-12», впервые запущенной 14 мая.
На острове расположены авиабаза американских ВВС Андерсен, а также военно-морская база Апра.
Как отмечается, подобное заявление является реакцией Пхеньяна на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.
В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.
5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.
Фото: KCNA / Reuters
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