Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Северная Корея заявила о готовности нанести удар по тихоокеанской базе США

9 августа 2017, 08:20

На острове расположены авиабаза американских ВВС Андерсен, а также военно-морская база Апра.

Северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает Лента.ру.

Указывается, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности «Хвасон-12», впервые запущенной 14 мая.

На острове расположены авиабаза американских ВВС Андерсен, а также военно-морская база Апра.

Как отмечается, подобное заявление является реакцией Пхеньяна на слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР «огнем и яростью» в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.

В ночь на вторник КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Фото: KCNA / Reuters

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...