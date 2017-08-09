50-летнюю женщину изнасиловали в такси в Костанае

Жертву сексуального насилия высадили в том же месте, где и подобрали.

50-летняя пассажирка стала жертвой сексуального насилия в такси в Костанае, передает Айна





24 июля 2017 года около трех часов ночи женщина вышла на трассу, чтобы добраться до одного из сел. Ее подобрало такси, в котором сидели четверо мужчин и одна девушка, ехали в том же направлении.





Переехав через железнодорожный переезд, машина свернула не в ту сторону. Водитель успокоил женщину, уверив в том, что движется в нужном направлении и довезет до пункта назначения через полевые дороги. Двух попутчиков высадили, и женщина осталась наедине в машине собственно с водителем и его товарищем-таксистом. По дороге назад в Карабалык пассажир, несмотря на сопротивление, изнасиловал попутчицу.





Жертву сексуального насилия высадили в том же месте, где и подобрали.





Женщина сразу же написала заявление в РОВД Костаная. При этом, водитель заявил сотрудникам полиции, что ничего не видел и не слышал, так как играла громкая музыка и в машине было темно. Насильнику грозит до пяти лет лишения свободы.



