Казахстанская нефть дорожает

Только с начала текущего года отечественное «черное золото» выросло на 12,5%.

На фоне низких цен на сырье, казахстанская нефть продолжает расти, сообщает ТК "Астана"





Только с начала текущего года отечественное «черное золото» выросло на 12,5%.





Согласно данным Комитета по статистике, дороже всего продается кызылординская нефть. Стоимость одной тонны доходит почти до 60 тысяч тенге. Рост наблюдается и в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях.





Неплохую прибыль приносит и продажа топлива. К примеру, в июле тонна бензина стоила около 130 тысяч тенге, подорожав на 3,3%. А дизельное топливо за 7 месяцев выросло в цене на 13,4%. В целом добыча сырой нефти в Казахстане увеличилась на 46%.







