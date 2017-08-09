Казахстанская нефть дорожает
9 августа 2017, 08:57
Только с начала текущего года отечественное «черное золото» выросло на 12,5%.
На фоне низких цен на сырье, казахстанская нефть продолжает расти, сообщает ТК "Астана".
Только с начала текущего года отечественное «черное золото» выросло на 12,5%.
Согласно данным Комитета по статистике, дороже всего продается кызылординская нефть. Стоимость одной тонны доходит почти до 60 тысяч тенге. Рост наблюдается и в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях.
Неплохую прибыль приносит и продажа топлива. К примеру, в июле тонна бензина стоила около 130 тысяч тенге, подорожав на 3,3%. А дизельное топливо за 7 месяцев выросло в цене на 13,4%. В целом добыча сырой нефти в Казахстане увеличилась на 46%.
Фото: Рамблер/новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872195-1889530d3b28c613290d21d9bfcbb44e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...