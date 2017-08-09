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Землетрясение в Китае

9 августа 2017, 08:58

По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (19:19 аст) 8 августа в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань, сообщает Zakon.kz.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7.

После этого было зафиксировано около 770 афтершоков.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.

Как сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК», сегодня произошло еще одно землетрясение в 05:27 (по времени Астаны). Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Как сообщили в КЧС МВД РК, в Алматы, Талдыкоргане и Жаркенте магнитуда составила 4 балла. В Караганде, Усть-Каменогорске - 2 балла.

По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.

По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, поддерживается постоянная связь с объектами жизнеобеспечения. Всё стабильно.

Фото: соцсети

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