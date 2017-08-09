Казахстан удостоен награды Президента Совета ИКАО

Усилия Казахстана в области безопасности полетов были отмечены наградой о признании заслуг от имени Президента Совета ИКАО. Казахстан одним из первых стран-членов ИКАО удостоился данной награды в знак признания существенного прогресса в решении проблем в области контроля обеспечения безопасности полетов достигнутые за последние несколько лет, передает Zakon.kz со ссылкой на на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию РК.

Данная награда вручается впервые в рамках поддержки реализации инициативы ИКАО «Ни одна страна не остается без внимания», странам продемонстрировавшим образцовую приверженность делу достижения и повышения уровня эффективного внедрения стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Справочно: свидетельство о признании заслуг от имени Президента Совета было учреждено в рамках инициативы «Ни одно страна не остается без внимания». Критерии определения заслуг государств являются прозрачными и объективными и основаны на результатах мероприятий в рамках механизма непрерывного мониторинга Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов.