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Указами президента Казахстана назначены два посла Республики Казахстан

 

Указами президента Казахстана назначены два посла Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», - говорится в тексте Указа.

 

9 августа 2017, 09:10
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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