Указами президента Казахстана назначены два посла Республики Казахстан

Указами президента Казахстана назначены два посла Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», - говорится в тексте Указа.